Александр Милеев вернулся в состав совета директоров ФК «Крылья Советов»

Парламентарий ненадолго уходил из состава совета / Фото: соцсети Александра Милеева

В составе совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» произошли изменения. Об этом стало известно после годового собрания акционеров ЗАО «ПФК «Крылья Советов», которое состоялось 23 июня.

Изначально в списке кандидатов числился экс-министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. Однако он оставил должность, поэтому был вынужден покинуть совет директоров. Зато в руководство клуба вернулся депутат Александр Милеев. Парламентарий вновь вошел в состав после недолгого перерыва - он уходил из совета в январе этого года.

Помимо Милеева, в обновленный совет вошли Андрей Прямилов, Иван Ефанов, Максим Сойфер, Александр Черненко, Валерьян Панфилов и другие.

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