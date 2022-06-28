«Татнефть» приобрела оборудование для операционной больницы им. Баныкина в Тольятти

Благодаря новому оборудованию пациенты смогут быстрее закончить лечение и вернуться к своим родным / Фото: ООО "Тольяттикаучук"

В городской клинической больнице №2 им. В.В. Баныкина в Тольятти произошли изменения. Все благодаря гранту компании «Татнефть» - организация закупила новое оборудование для операционного блока медучреждения.

Здесь появилось ультразвуковое хирургическое оборудование для проведения малотравматичных операций, современный операционный стол, электрохирургический передвижной комплекс с набором инструментов и современная система освещения. А благодаря качественной видеосвязи хирург сможет пообщаться со специалистами эксперт-класса из Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга.

- Это яркий пример сотрудничества, от которого выиграют наши пациенты. Теперь они будут меньше времени проводить в больнице и быстрее реабилитироваться, - поделился главврач больницы №2 Виталий Сибряев.

Отметим, что это не первое сотрудничество компании и медицинского учреждения. Во время пандемии «Татнефть» оказывала больнице Баныкина спонсорскую помощь. В общей сложности компания участвует в реализации 13 социально значимых проектов в Тольятти.

В Группу «Татнефть» входит одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России ООО «Тольяттикаучук». Его генеральный директор Юрий Морозов уверен, что грантовые проекты компании позволят людям заметить позитивные изменения.

- Не перестаю восхищаться энтузиазмом людей, участвующих в реализации грантовых программ. Приятно, что деньги идут по целевому назначению. Мы стараемся делать все, чтобы регионы нашей деятельности превращались в территорию больших возможностей, - отметил Юрий Морозов.