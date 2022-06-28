Самарцы начали продавать очередь в ресторан «Вкусно и точка»

Открытие обновленной сети состоялось 27 июня 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 27 июня, в Самаре состоялось долгожданное открытие сети ресторанов «Вкусно и точка». Первый преемник «Макдональдса» открылся на улице Полевой. На торжественное событие собралась целая толпа, причем не только из людей, но и из машин. Желающие ознакомиться с новым меню самарцы образовали целую пробку.

А особо предприимчивые граждане решили поднять денег на открытии ресторана. Они выставили на продажу очередь во «Вкусно и точка». Необычное объявление появилось на одном из интернет-сервисов вечером 27 июня - через несколько часов после открытия заведения.

Продавец предлагает очередь за двумя "Комбо"

- Продаю очередь в ресторан на улице Полевой за двумя «Комбо». Цена договорная, - сообщает автор.

А вот другой лот от предприимчивых самарцев

А счастливчики, побывавшие на открытии, выставили на продажу атрибутику «Вкусно и точка». Самарцам предлагают купить воздушной шарик из заведения стоимостью аж в 999 рублей. Продавец отмечает, что шар находится «в идеальном состоянии».

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