Власти Самары рассказали о состоянии кондиционеров в общественном транспорте

Системами кондиционирования оснащены несколько самарских автобусов / Фото: администрация Самары

Кондиционеры в общественном транспорте Самары всегда готовы охладить пассажиров свежим воздухом. Их проверка ведется на постоянной основе - за этим следит «Самара Авто Газ», сообщает городская администрация.

Специалисты предприятия ежедневно обследуют системы кондиционирования и два раза в неделю проводят их очистку. Это необходимо для того, чтобы пассажиры могли насладиться чистым свежим воздухом.

- Конечно, за техникой необходимо следить – чистить фильтры, в которые, например, сейчас попадает тополиный пух и пыль. Система кондиционирования – это и дополнительные затраты, которые ложатся на перевозчика. Все понимаем, что такой автобус тратит больше топлива, однако, комфорт наших пассажиров важнее всего, - рассказала представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

Отметим, что в скором будущем поездки самарцев скрасит еще одна приятная новинка. В Самаре занялись разработкой приложения электронного проездного единого оператора «Объединенная транспортная карта». Его планируют запустить в работу в течение лета.