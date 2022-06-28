Министр культуры Самарской области расскажет, какие фестивали пройдут в регионе летом 2022 года

Эфир состоится 28 июня 2022 года в 12:00

Во вторник, 28 июня 2022 года, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш станет гостьей программы «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда» 98,2 FM. В эфире она обсудит несколько актуальных тем, одна из которых - открытие Третьяковской галереи. Татьяна Мрдуляш расскажет о том, как идет подготовка к открытию филиала, когда ждать торжественного дня и с какими сложностями пришлось столкнуться.

Не менее важный вопрос - сроки открытия Дома с атлантами и дальнейшее использование площадки. В ходе эфире гостья также расскажет о реконструкции музея Алабина и строительстве нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске. Отдельного внимания будут удостоены фестивали, которые состоятся на территории региона в этом году. В их числе - Грушинский, ВолгаФест и Метафест.

Кроме того, в программе - долгожданная премьера «Дон Кихота» в САТОБ, выставка Поленова в музее Модерна и необычный проект молодежной библиотеки «Молодежный проспект».

Начало эфира в 12:00. Посмотреть его можно по ссылке.