Ко Дню молодёжи Сбер даёт возможность оформить подписку СберПрайм за 1 рубль

Фото: freepik - ru.freepik.com

Ко Дню молодёжи, 27 июня, Сбер подготовил ряд спецпреложений. Все они доступны в сообществе СберКота — главного молодежного амбассадора Сбербанка.

Так, можно оформить подписку СберПрайм на 60 дней за 1 рубль. «Внутри всё, что поможет провести лето беззаботно и весело: музыка на Звуке, кино на Okko, скидки в Самокате, Delivery Club, повышенные бонусы от СберСпасибо и много выгодных акций в СберМаркете и другие подарки», — отмечается в сообщении.

Также к празднику были созданы три трека искусственным интеллектом, которые позволяют услышать, как звучала молодость в 90-е, 00-е и 10-е. В Сбере говорят, что на 99,9% эти хиты созданы умными технологиями. Обложку для плейлиста также создал ИИ — нейросеть Kandinsky, созданная Sber AI и SberDevices, а музыку написала модель Symformer от SberDevices.

По словам Артёма Могилина, директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка, Сбер в лице СберКота каждый год поздравляет своих подписчиков с Днём молодежи. «У него большая аудитория, которая ему доверяет, пользуется его финансовыми советами, слушает его плейлисты и делится друг с другом его стикерами. Всё это благодаря тому, что он понимает свою аудиторию, знает над чем они готовы посмеяться, какую музыку любят и какие новости из мира финансов им важно от него услышать», — комментирует Могилин.