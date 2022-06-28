В Самаре вновь провели мониторинг цен на продовольственные товары

Жителям рассказали о ценах на продукты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты вновь провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Жителям рассказали, где выгоднее купить продукты.

По данным городской администрации на 28 июня 2022 года, дешевле всего купить крупу гречневую за 102,5 рубля в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Сахар-песок – 61,9 рубль/килограмм – в «Ашане» Советского района. Яблоки – 75 рублей/килограмм – на рынке «Шапито» в Промышленном районе. Яйца куриные – 49,99 рублей/10 штук – в «Пятерочке» Кировского района.

Подобные мониторинги помогают понять динамику цен. Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальных сайтах мэрии.