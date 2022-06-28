В Самарской области за вырубку деревьев мужчина заплатит более 1 миллиона рублей

Мужчина незаконно срубил деревья. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области злоумышленник незаконно вырубил деревья. Местного жителя могут оштрафовать более чем на 1 миллион рублей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, житель Клявлинского района складировал вырубленные деревья у себя на участке. Он рассказал полицейским, что древесина ему необходима для личных нужд. Вырубку он проводил без законного разрешения в дубовой роще. Сотрудники полиции осмотрели двор и место происшествия, изъяли бензопилу и провели экспертизу.

Злоумышленник своими действиями нанес окружающей среде ущерб на сумму около 150 тысяч рублей. В отношении мужчину возбуждено уголовное дело. Санкция статья предусматривает штраф от 500 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей.