RealmeNarzo 50 только в офисах продаж и на сайте билайна

Смартфон можно приобрести в составе акционного комплекта — realmenarzo 50 на 128 Гб вместе с беспроводными наушниками realmeBuds Air 2 за 19 990 рублей.

Для новых и действующих абонентов билайна при покупке в офисах продаж за ту же цену доступен вариант комплекта realmenarzo 50 (128 Гб) + 2 тыс. бонусных рублей в рамках опции «Рубли на связь по акции». Принять участие в акции могут клиенты оператора, использующие тарифные планы линейки «Близкие люди» (кроме «БЛ1» и «БЛ1+»), «На максимум!», «На максимум+!» и «Твое решение». Более подробное описание условий на сайте оператора.

RealmeNarzo 50 обладает мощными игровым процессором MediaTek® helio G96, экраном FHD 6.6” (120 Гц), возможностью быстрой зарядки 33 Вт аккумулятора 5000 мАч и тройной AI-камерой(50 + 2 + 2 Мп). В смартфоне также присутствует тройной слот: 2 nano SIM + microSDTM, а также поддержка внешнеи памяти до 256 Гб.

Акционное предложение билайна будет действовать всего месяц — до 27 июля 2022 года.