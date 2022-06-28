Татьяна Козлова покинула пост детского омбудсмена в Самарской области

Козлова работала на посту с 2003 года

В Самарской области грядет смена Уполномоченного по правам ребенка. Несколько лет занимавшая эту должность Татьяна Козлова покинула свой пост. Информацию сообщили в областном правительстве.

Замену Татьяне Козловой уже нашли. Согласно опубликованным данным, временно исполняющей обязанности назначена Марина Тарасова. Она работает главным консультантом аппарата.

Напомним, Татьяна Козлова проработала в должности Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области почти 20 лет. Она приступила к своим обязанностям 8 января 2003 года.