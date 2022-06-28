В Самаре из-за неоплаченных счетов должников не выпустят за границу

Жители не смогут отправиться в путешествие, если имеют задолженность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты рассказали, что должники по коммунальным счетам не смогут покинуть страну. Безответственные граждане накопили задолженность более 100 миллионов рублей.

По данным «РКС-Самара», в отношении потребителей действуют все ограничительные меры, в том числе невыдача кредита и арест имущества. Помимо этого, есть «сезонные» меры воздействия – запрет на выезд за границу. Отмечают, если у жителя есть непогашенный судебный приказ или исполнительный лист, то он не сможет отправиться в путешествие.

Чтобы не испортить отпуск, должникам необходимо заплатить за коммунальные услуги. Планировать путешествие лучше заранее, так как информация о погашении задолженности проходит через судебных приставов, которые снимают запрет.