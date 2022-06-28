Из Самарской области на Донбасс отправят более 700 книг

Самарская область помогает ЛДНР с учебниками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже около 40 тысяч книг доставлены в ЛДНР. Речь идет о русской литературе и учебниках. Помощь оказывает «Единая Россия». Не остается в стороне и Самарская область.

- Первую партию книг мы начали собирать еще в апреле. Первую сотню передали в пункты временного размещения вынужденных переселенцев. В основном, это была художественная литература, народные и авторские сказки, произведения современных детских писателей и русских классиков, - говорит координатор местного волонтерского центра «ЕР» Антон Родионов.

После этого начался сбор учебной литературы, книг для внеклассного чтения и тех, кто предусмотрен школьной программой.

- С гуманитарным грузом в город Снежное ДНР мы отправили более 200 томов. Они пополнили библиотеку Снежнянской среднеобразовательной школы, - отметил Родионов.

Также сейчас упакованы и готовы к отправке более 700 книг по истории России, Самарской области и обществознанию.