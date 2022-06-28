В Самаре с 4 июля 2022 года стартует оформление Карты болельщика

На футбол можно будет попасть по Карте болельщика Фото: Михаил ГОРЮНОВ

С 4 июля 2022 года в России стартует оформление Карты болельщика. Ее можно завести в личном кабинете на госуслугах. Она необходима для посещения матчей РПЛ и Кубка России по футболу. Самарская область в числе пяти регионов, где это новшество вводят в числе первых.

- Стадионы, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, имеют все оборудование, необходимое для обеспечения корректной работы Карты болельщика. Все стадионы РПЛ до конца года обеспечат системой, позволяющей осуществлять доступ по Карте болельщика, - отмечает первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров.

При разработке Карты учтен опыт Паспорта болельщика или Fan ID. Формат хорошо себя зарекомендовал на ЧМ-2018 и Евро-2020. Эффективность системы признана мировым экспертным сообществом.

В Самарской области для получения Карты болельщика необходимо заполнить заявление в личном кабинете на порта Госуслуг. Для этого предложат заполнить анкету и загрузить свою фотографию в соответствующем разделе. Подать заявление самостоятельно смогут граждане старше 14 лет. Тем, кто младше, карту оформят родители или законные представители.

После подачи заявление нужно подтвердить личность. Сделать это можно во всех 678 окнах 56 офисов МФЦ в 37 районах губернии. Сотрудники центров проверят правильность заполнения заявления, сверят фотографию и подтвердят личность владельца карты. При себе нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении ребенка.

Номер Карты болельщика появится в Личном кабинете на портале Госуслуг. Это уникальный числовой норме. Билеты на матчи покупаются именно при предъявлении номера Карты. После этого на портале Госуслуг появится QR-код, содержащий информацию о матче и об обладателе билета, который необходимо предъявить при входе на стадион. QR-код можно распечатать самостоятельно либо скачать на телефон.