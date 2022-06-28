В Самаре парк 60-летия Советской власти могут включить в зеленый пояс

Территория может стать зеленым поясом региона Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на пленарном заседании во вторник, 28 июня 2022 года, обсудили возможность включения парка 60-летия Советской власти в зеленую зону региона. Подобное решение повлияет на статус территории.

Ранее в парке планировали приступить к благоустройству. Местный архитектор предоставил эскизы проекта, благодаря которому на участке разместят прогулочные аллеи, дорожки и палаточный отель. Помимо этого, подрядчики собирались открыть в парке зоны коворкинга.

Пока неизвестно, что станет с этой задумкой. После инициативы, обсужденной депутатами губернской думы, в парке может быть запрещено строительство.