В Самаре рассказали, как нужно лечиться от ВИЧ-инфекции

Самарцам рассказали, что людям с положительном ВИЧ-статусом ни в коем случае нельзя отказываться от антиретровирусной терапии. Медики констатируют, что отсутствие лечения неизбежно приведёт к необратимым последствиям для здоровья.

После инфицирования ВИЧ наступает инкубационный период, который длится от двух недель до полугода с момента заражения. В некоторых случаях появляются симптомы, напоминающие грипп. На третьей стадии вирус себя уже не проявляет, но активно размножается в организме, да так, что вся система безопасности человека начинает рушиться и, в случае отсутствия специального лечения, приводит к терминальной стадии - СПИДу. На этом этапе организм инфицированного человека уже не способен сопротивляться инфекциям и погибает от сопутствующих заболеваний: туберкулеза, пневмоцистной пневмонии или других. Средний срок жизни пациента с ВИЧ без противовирусного лечения составляет 10-15 лет.

Антиретровирусной терапия направлена на то, чтобы вирус иммунодефицита человека в организме не развивался и вирусная нагрузка снизилась до неопределяемой. Более того, благодаря антиретровирусным препаратам женщины с ВИЧ-инфекцией рожают здоровых детей. Но важно помнить, что терапия эффективна лишь при соблюдении всех рекомендаций врачей. Препараты принимаются строго по расписанию, без пропусков.

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter