Самарцы могут бесплатно провериться на антитела к коронавирусу

Жители Самары и Тольятти смогут бесплатно пройти тест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вакцинированные жители смогут узнать о наличии или отсутствии антител к коронавирусу. Об этом сообщили в роспотребнадзоре Самарской области.

Не смотря на улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, самарцы смогут совершенно бесплатно сдать тест на антитела. Такая возможность появилась в «Центре гигиены и эпидемиологии Самарской области». Правда, пройти такое бесплатное тестирование могут только те, кто делал прививку эпиваккороной.

Отмечают, что подобную оценку иммунитета лучше проводить через 42 дня после введения вакцины. Сдать тест можно в Самаре на проезде Георгия Митирева, 1, с 9:00 до 12:00. В Тольятти на Московском проспекте, 19, с 08:30 до 10:00.