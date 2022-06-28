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Происшествия28 июня 2022 17:08

В Самарской области злоумышленники взломали гараж пенсионера и выкрали металл

Жителей задержали росгвардейцы
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемых задержали правоохранители

Подозреваемых задержали правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани местные жители решили обокрасть гараж пожилого мужчины. Они вытащили металл и хотели скрыться с места преступления.

О преступлении сообщил очевидец сотрудникам правоохранительных органов. Вечером двое мужчин взломали замок, проникли в чужой гараж на улице Декабристов. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей. Чужое имущество потом нашли в другом гаражном боксе, принадлежащем похитителю, сообщили пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Патрульный автомобиль Росгвардии напугал подозреваемых. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.