В Самарской области злоумышленники взломали гараж пенсионера и выкрали металл

Подозреваемых задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани местные жители решили обокрасть гараж пожилого мужчины. Они вытащили металл и хотели скрыться с места преступления.

О преступлении сообщил очевидец сотрудникам правоохранительных органов. Вечером двое мужчин взломали замок, проникли в чужой гараж на улице Декабристов. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей. Чужое имущество потом нашли в другом гаражном боксе, принадлежащем похитителю, сообщили пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Патрульный автомобиль Росгвардии напугал подозреваемых. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.