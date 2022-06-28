В Самаре временно скорректируют движение автобусов №24 и №92

Автобусы будут ходить по другому маршруту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно скорректируют движение двух автобусов. Маршруты №24 и №92 будут двигаться по другой схеме.

По данным городской администрации, подобные меры приняли из-за ремонта на улице Молодогвардейской, который пройдет с 1 по 6 июля 2022 года. На участке проводят техническое перевооружение теплотрассы. Движение для общественного транспорта скорректируют с 8:00 1 июля до 5:00 6 июля.

Теперь автобусы будут двигаться в объезд по улицам Галактионовской, Вилоновской, Чапаевской и Красноармейской. Подробнее со схемой движения можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.