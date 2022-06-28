В Самаре местная жительница попала на сайт-двойник и потеряла сбережения

Женщина лишалась денег из-за мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана местных жителей. Женщина потеряла деньги из-за аферистов.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая хотела купить обувь через интернет-магазин. Женщина нашла необходимый сайт и связалась с продавцом. Она договорилась о доставке, но не заметила, что сайт является «двойником». Местная жительница ввела реквизиты своей банковской карты.

Мошенники списали деньги, но не отправили покупку. Женщина лишилась почти 7 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.