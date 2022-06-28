Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» уступил «Рубину» в контрольном матче

Матч прошел на стадионе "Ак Барс Арена". Фото: ПФК «Крылья Советов» (Самара)

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» провел контрольный матч в Казани. Там футболисты готовятся к новому сезону.

Во вторник, 28 июня 2022 года, прошел товарищеский матч между «Рубином» и «Крыльями Советов». Футбольные команды встретились на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Рубина». Отмечают, что победу казанскому клубу обеспечили голы новичков.

Сама встреча длилась три тайма. В конце игры полузащитник казанцев Александр Ломовицкий забил мяч в свои ворота. Напомним, что в минувшем сезоне в РПЛ самарцы заняли 8 место. Подопечные Леонида Слуцкого вылетели в Первую лигу.