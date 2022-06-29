В Самарской области изменится расписания электричек на две недели

Жителей предупредили об изменении расписания электричек Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области временно изменится расписание электричек. Две недели жителям необходимо заранее продумывать свой маршрут.

По данным пригородной пассажирской компании, с 12 июля по 28 июля, а также 2, 3, 16, 17, 18 августа из-за проведения капитального ремонта изменится расписание электрички по маршруту Самара – Сызрань. Общественный транспорт проследует по скорректированному расписанию Сызрань 1 (отправление в 8:28) – Звезда (прибытие в 9:41 – отправление в 9:54) – Самара (прибытие в 10:40).

Вся подробная информация с измененным расписанием указана на официальном сайте пассажирской компании. Напомним, что также изменится маршрут двух автобусов №24 и №92.