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Общество29 июня 2022 4:00

В Самарской области изменится расписания электричек на две недели

Об этом сообщили в пассажирской компании
Алена ПРОВКИНА
Жителей предупредили об изменении расписания электричек

Жителей предупредили об изменении расписания электричек

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области временно изменится расписание электричек. Две недели жителям необходимо заранее продумывать свой маршрут.

По данным пригородной пассажирской компании, с 12 июля по 28 июля, а также 2, 3, 16, 17, 18 августа из-за проведения капитального ремонта изменится расписание электрички по маршруту Самара – Сызрань. Общественный транспорт проследует по скорректированному расписанию Сызрань 1 (отправление в 8:28) – Звезда (прибытие в 9:41 – отправление в 9:54) – Самара (прибытие в 10:40).

Вся подробная информация с измененным расписанием указана на официальном сайте пассажирской компании. Напомним, что также изменится маршрут двух автобусов №24 и №92.