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Происшествия29 июня 2022 4:26

В Тольятти мошенники обокрали 85-летнего мужчину

Злоумышленники представились сотрудниками полиции
Алена ПРОВКИНА
Мужчина лишился крупной суммы

Мужчина лишился крупной суммы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти беспринципные мошенники обокрали пенсионера. Мужчина лишился крупной суммы личных сбережений.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 85-летнему потерпевшему позвонили в конце мая. Неизвестный мужчина представился «сотрудником правоохранительных органов» и сообщил, что ранее купленные биологически активные добавки – подделка. Аферист пообещал мужчине компенсацию, но для оформления выплаты пенсионеру необходимо было оплатить налог.

Мужчина доверился незнакомцу и перевел на чужой счет 32 тысячи рублей. После «полицейский» перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью к правоохранителям.