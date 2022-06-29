В Тольятти мошенники обокрали 85-летнего мужчину

Мужчина лишился крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти беспринципные мошенники обокрали пенсионера. Мужчина лишился крупной суммы личных сбережений.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 85-летнему потерпевшему позвонили в конце мая. Неизвестный мужчина представился «сотрудником правоохранительных органов» и сообщил, что ранее купленные биологически активные добавки – подделка. Аферист пообещал мужчине компенсацию, но для оформления выплаты пенсионеру необходимо было оплатить налог.

Мужчина доверился незнакомцу и перевел на чужой счет 32 тысячи рублей. После «полицейский» перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью к правоохранителям.