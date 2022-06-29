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Общество29 июня 2022 5:22

В Самаре сверхурочно больше остальных работают медсестры, учителя и врачи

Аналитики предоставила данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Жители остаются на работе сверх нормы

Жители остаются на работе сверх нормы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, у кого самые длительные переработки. Медсестры, учителя, врачи, менеджеры по логистике и юристы работают больше остальных.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, только 35% работающих местных жителей пожаловались на сверхурочные. Больше половины опрошенных - 52% - работают сверх нормы. Дольше всех на работе остаются фармацевты, экономисты, пиарщики, администраторы, воспитатели и медсестры.

Отмечают, что на 40% больше положенного работают медсестры и учителя. На втором месте – врачи и менеджеры по логистике.