В Самаре сверхурочно больше остальных работают медсестры, учителя и врачи

Жители остаются на работе сверх нормы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, у кого самые длительные переработки. Медсестры, учителя, врачи, менеджеры по логистике и юристы работают больше остальных.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, только 35% работающих местных жителей пожаловались на сверхурочные. Больше половины опрошенных - 52% - работают сверх нормы. Дольше всех на работе остаются фармацевты, экономисты, пиарщики, администраторы, воспитатели и медсестры.

Отмечают, что на 40% больше положенного работают медсестры и учителя. На втором месте – врачи и менеджеры по логистике.