В Самарской области экс-директор муниципального учреждения незаконно увеличивала себе зарплату

Женщина воровала из бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области экс-директор муниципального казенного учреждения решила самостоятельно увеличить себе зарплату. Женщина подделывала документы.

По данным следствия, бывшую сотрудницу обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Подозреваемая в течение года подделывала платежные поручения и устанавливала себе другую зарплату. Женщина украла не менее 350 тысяч рублей и нанесла ущерб бюджету района, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

На данный момент сотрудницу уволили. Правоохранители проводят расследование. Возбуждено уголовное дело.