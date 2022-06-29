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Происшествия29 июня 2022 5:55

В Самарской области экс-директор муниципального учреждения незаконно увеличивала себе зарплату

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина воровала из бюджета

Женщина воровала из бюджета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области экс-директор муниципального казенного учреждения решила самостоятельно увеличить себе зарплату. Женщина подделывала документы.

По данным следствия, бывшую сотрудницу обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Подозреваемая в течение года подделывала платежные поручения и устанавливала себе другую зарплату. Женщина украла не менее 350 тысяч рублей и нанесла ущерб бюджету района, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

На данный момент сотрудницу уволили. Правоохранители проводят расследование. Возбуждено уголовное дело.