В Самаре школьник шантажировал одноклассницу угрозами выложить ее снимки на сайт интим-услуг

Родители девочки требуют наказать ее обидчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в одном из учебных заведений Красноглинского района школьник шантажировал одноклассницу угрозами выложить ее фотографии на сайт интим-услуг. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщила адвокат семьи пострадавшей Елена. Факт обращения к правоохранителям «Комсомолке» подтвердили в ГУ МВД по Самарской области, региональном Следственном комитете и областной прокуратуре.

Все произошло еще в 2020 году, и с тех пор семья девочки пытается добился справедливости и наказания виновных. Как сообщила адвокат семьи девочки, новенький шестиклассник Вадим (имя изменено) сразу заявил, что собирается устроить в классе «бунт против проституток». Кроме того, как говорится в заявлении в полицию (имеется в распоряжении редакции «КП-Самара»), мальчик начал преследовать одноклассницу Дашу (имя изменено).

- Он бил ее, таскал за волосы, пытался засунуть карандаш и палец между ягодиц, - перечисляет Елена. – На уроке физкультуры сорвал кроссовки с ее больной ноги и раскидал по залу. Говорил, что не оставит ее в покое, пока она не окажет ему в подъезде интимные услуги. И вымогал деньги, угрожая в противном случае выставить ее фото на сайте секс-услуг.

В итоге девочке пришлось переводиться в другую школу. Сейчас в подробностях дела разбираются правоохранители. Родители пострадавшей девочки требуют, чтобы обидчика поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних.

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