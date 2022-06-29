На Грушинском фестивале будет работать мобильная лаборатория СПИД-центра

Тестирование занимает не больше 15 минут Фото: из соцсетей

С 30 июня по 3 июля на Мастрюковских озерах пройдет 49-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Самарцы и гости областной столицы смогут не только отдохнуть и насладиться музыкой, но и больше узнать о своем здоровье. Для этого на фестивале 1 июля с 9:00 будет работать мобильный пункт тестирования Самарского СПИД-центра, в котором можно не только пройти тест, но и узнать о способах передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции.

Бесплатное и анонимное тестирование в мобильной лаборатории позволит самарцам узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут. Специалисты Самарского областного СПИД центра рекомендуют проходить тестирование не реже одного раза в год даже при отсутствии случаев с риском заболевания.

Особенно важно знать свой ВИЧ-статус парам, которые планируют завести ребенка, лицам, хотя бы раз употребляющим инъекционные наркотики и тем, кто имел незащищенный половой контакт с партнером ВИЧ-статус которого неизвестен. Полностью исключить у себя диагноз «ВИЧ-инфекция» можно только пройдя тестирование на антитела к ВИЧ через 3, 6 и 12 месяцев после ситуации, связанной с риском заражения.

Более подробную информацию ищите в группе СПИД-центра Вконтакте. Бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус можно во всех отделениях учреждения в области.