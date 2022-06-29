В Самарской области мужчина зверски убил незнакомку у Дома культуры и попал под суд

Следователи собрали достаточно доказательств против обвиняемого Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следователи Безенчукского района закончили разбираться в обстоятельствах расправы над 42-летней женщиной в поселке Осинки. В совершении преступления обвиняется ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. Ему вменяют также незаконное проникновение в чужое жилище и угрозы убийством.

Тело погибшей днем 19 апреля 2022 года нашли недалеко от сельского Дома культуры. На нем имелись явные признаки насилия - множественные колото-резаные на шее и туловище. Вскоре оперативники задержали подозреваемого.

- Мужчина признался, что между ним и незнакомкой произошел словесный конфликт, получивший развитие 18 апреля во время распития спиртных в одной компании. Снова возникла ссора, и он схватился за нож, нанеся потерпевшей не менее трех ударов, - рассказывают в СУ СК России по Самарской области.

Преступник покинул место происшествия. Как выяснили силовики, этот человек вел маргинальный образ жизни и часто выпивал с людьми, которых не знает. Так, в апреле 2022 года он в нетрезвом виде проник в квартиру своих знакомых и, под угрозой все того же холодного оружия, требовал отдать ему деньги.

Сейчас расследование закончено. Злоумышленнику предъявлено окончательное обвинение. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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Погибшая была убита (подробности)