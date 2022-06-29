В Самаре из-за массового ДТП пострадали два человека 29 июня 2022 года

Пока известно только о двух пострадавших. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре утром, 29 июня 2022 года, в Куйбышевском районе произошла массовая авария. Из-за столкновения четырех автомобилей пострадали два человека.

Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. На улице Утесовской столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Кузов некоторых машин сильно смяло. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Автомобилисты рассказали, что из-за происшествия утром перекрыли движение от Придорожного кольца до Уральского шоссе в обоих направлениях. Пока неизвестно, что стало причиной столкновения.