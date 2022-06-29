В Самарской области бульдозер прижал монтажника буровых вышек

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК России по Самарской области

В Борском районе Самарской области монтажник буровых вышек пострадал во время работы. Стали известны причины происшествия.

По данным следствия, сотрудники организации выполнял монтаж и ремонт буровых вышек. Мужчина работал на базе для временной стоянки транспорта. Специалист производил сцепку бульдозера с автомобилем, чтобы в дальнейшем заняться их транспортировкой. Машинист бульдозера наехал на потерпевшего и прижал его к бамперу автомобиля, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Из-за происшествия мужчина получил травмы и множественные переломы. Монтажника доставили в медучреждение. Следователи проводят проверки организации. Возбуждено уголовное дело.