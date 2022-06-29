ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

Среднедневное количество заявок по ним достигает уже 1,2 тысяч, что на 70% превышает результат предыдущей недели. Одновременно оживился и сегмент вторичного рынка, доля которого в общем объеме продаж возвращается к уровню начала года.

«Стабилизация экономической ситуации и решение правительства пересмотреть условия льготной ипотеки позволили вернуть ставку по госпрограмме на уровень начала года. Это сразу же сказалось на активности населения в сегменте первичной недвижимости. Несмотря на период летних отпусков, интерес к льготным ипотечным сделкам вырос почти вдвое. Часть клиентов переоформили ранее полученное одобрение банка по новым условиям, для других заемщиков это стало стимулом вернуться к отложенным из-за высоких ставок планам. Мы уверены, что эта тенденция в дальнейшем продолжится, затронув весь сегмент ипотеки», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что увеличение клиентской активности отмечается и в рамках стандартных программ банка. После снижения ставок по ним с 16 июня количество заявок увеличилось на 15% и превысило 2 тысячи в день.

«Соотношение между льготной ипотекой и нашими собственными программами вернулось к привычным значениям. Если в апреле в субъектах РФ на рынке вторичной недвижимости совершалось не более 33% сделок, то в июне этот показатель достиг почти 70%, что соответствует уровню начала года. За время действия высоких ставок у клиентов сформировался отложенный спрос на готовое жилье, который будет реализован в ближайшее время. В Москве и Санкт-Петербурге выдачи концентрируются преимущественно на первичном рынке, доля сделок на котором традиционно выше, сейчас это более 70%», - отметил Евгений Дячкин.

ВТБ улучшал условия по своим ипотечным программам 16 июня. Банк снизил базовую ставку на 0,4 п.п. Оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,5% годовых. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. за использование цифровых сервисов или получение зарплаты на карту ВТБ.

Кредиты по ипотеке с господдержкой на новостройки банк предлагает под 6,7%, с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.