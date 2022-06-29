Дополнительные средства областной казны направят на дороги и профилактику безработицы

Геннадий Котельников отметил, что все внесенные изменения в бюджет пойдут на благо людей

Областной парламент 28 июня под председательством Геннадия Котельникова рассмотрел 29 вопросов, в том числе 18 проектов законов Самарской области. В результате приняты 14 законов и три законопроекта в первом чтении. Главным вопросом на повестке дня стало обсуждение поправок в бюджет Самарской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. На 2022 год сумма дополнительных целевых безвозмездных поступлений составила 5 млрд 609 млн рублей.

Основная часть этих средств пойдет на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (2, 25 млрд) и поддержку и стимулирование рынка труда и защиту работников предприятий (около 2 млрд). Более 600 миллионов дополнительных средств получит областная система здравоохранения. Около 300 миллионов парламентарии распределили на строительство. В частности, в Самаре появится крытый футбольный манеж, поликлиника в микрорайоне «Волгарь» и новый детский сад.

Министр управления финансами региона Андрей Прямилов пояснил, что изменения основных параметров бюджета связаны с поступлением средств из федеральной казны – благодаря этому увеличиваются расходная и доходная части. Кроме того, запланировано дополнительное выделение 10 млрд рублей на компенсацию затрат на строительство мостового перехода через реку Волга в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай.

- Депутаты одобрили внесение изменений в бюджет региона, утвердили дополнительно более 5 миллиардов средств федерального бюджета, - подытожил обсуждение председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. - Это очень серьезная сумма. И все финансовые коррективы будут направлены на здравоохранение, образование, социальные нужды, на строительство и дорожное хозяйство, на поддержку занятости населения. Все это во благо людей.

Также депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юрия Рожина для назначения на должность вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.