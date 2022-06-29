В Самаре изменят стоимость проезда в электричках с 1 июля 2022 года

Стоимость проезда изменится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменят тариф в электричках. С 1 июля 2022 года предельный уровень проезда станет больше.

По сообщению АО «Самарская пригородная пассажирская компания», на участках Самара – Зубчаниновка, Мирная – Самара – Конструкторская, Самара- Конструкторская, Самара – Ягодная изменится стоимость проезда. Отмечают, что при наличной оплате стоимость билета – 24 рубля, при безналичном расчете – 23 рубля, а в пределах 10 км пути - 16 и 15 рублей соответственно.

Напомним, что также в Самарской области временно скорректируют расписание электричек. В течение двух недель жителям необходимо заранее продумывать свой маршрут.