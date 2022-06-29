Вкус и польза в одном флаконе: самарские напитки вызвали интерес в Казахстане и ОАЭ

Напитки разработаны сразу в четырех категориях / Фото: правительство Самарской области

Компания «ФУД-Инновация», работающая на территории Самарской области, начала выпуск функциональных напитков. Данную информацию сообщили в пресс-службе областного правительства.

Функциональные напитки - это жидкий пищевой продукт. В его основе лежит вода, а состав включает в себя витамины, микро- и макроэлементы и другие функциональные пищевые ингредиенты. Продукция представляет собой идеальный симбиоз вкуса и пользы - при регулярном употреблении функциональные напитки оказывают положительное влияние на здоровье.

Производством продукта на территории Самарской области занимается компания «ФУД-Инновация», принадлежащая Екатерине Кравчук и Кириллу Ануфриеву. Бренд получил название «TUNNER» и включает в себя три линейки - ENERGY, SPORT, BEAUTY BALANCE, PARTY. По словам производителей, в основе напитков лежат только натуральные компоненты.

Выпуск напитков стартовал в феврале 2022 года, а уже сегодня организуются поставки в российские регионы и страны СНГ.

- У нас много интересантов из России и из дружественных стран. Уже заключаются контракты и отгружаются поставки. Поэтому текущую ситуацию у себя в компании мы рассматриваем как шанс для российского производителя, - рассказала Екатерина Кравчук.

Не исключено, что в дальнейшем география поставок расширится. Самарскими напитками уже заинтересовались в Казахстане и Арабских Эмиратах. А россияне могут попробовать продукт уже сейчас - его можно найти на маркетплейсах.