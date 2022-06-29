Следственный комитет организовал проверку из-за травмирования ребенка в детсаду Самары

Малыш получил серьезную травму, однако сотрудники детского сада не сообщили об этом родителям и в медучреждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел Промышленного района Самары проведет проверку по факту травмирования 4-летнего ребенка в детсаду. Информацию сообщает СУ СК по Самарской области.

- По факту произошедшего будет проведена доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Следователи проводят проверочные мероприятия. По их результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского сада, - информирует региональный следственный комитет.

Жуткая история разыгралась в детском саду №138 по улице Тополей, 16 в конце мая 2022 года. Четырехлетний воспитанник учреждения вернулся домой весь в слезах, но толком не объяснил, что произошло. Родители обнаружили на его груди отек. Медицинское обследование показало, что у малыша закрытый перелом грудины. Выяснилось, травму ребенок получил в детсаду. Сотрудники учреждения были в курсе произошедшего, однако никаких мер не предприняли.

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