Дмитрий Азаров обсудил с руководством белорусских компаний поставку оборудования и техники

Глава региона достиг ряда новых договоренностей / Фото: правительство Самарской области

Самарская делегация под предводительством главы региона Дмитрия Азарова встретилась с руководителями белорусских компаний. Встреча прошла в рамках рабочего визита в Беларусь.

Самарские визитеры посетили ОАО «Минский тракторный завод». В настоящий момент на полях губернии работает более 4700 единиц техники предприятия. По результатам встречи стороны достигли ряда новых договоренностей. Так, руководство предприятия предложило главе региона организовать практику самарских студентов на заводе. Дмитрий Азаров поддержал инициативу.

Продуктивным оказался визит и на другое предприятие - промплощадку международного многопрофильного холдинга «АМКОДОР». Компания также занимается выпуском техники, 50 единиц которой было выкуплено аграриями Самарской области. Дмитрий Азаров предложил руководству разместить производство техники на территории губернии.

Также в рамках поездки в Беларусь региональная делегация осмотрела производственные площадки ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Предприятие производит электротранспорт: трамваи, троллейбусы, электробусы. Один из них уже был опробован на дорогах Самары. Гендиректор Олег Быцко отметил, что при закупке троллейбусов «Белкоммунмаша» регионом компания готова рассмотреть возможность организации производственно-сервисного центра в Самарской области.

- Технику вашу знаю, мое отношении к ней хорошее. Уверен, что у нас есть направления для более тесного сотрудничества, в том числе по обновлению пассажирского транспорта, – отметил Дмитрий Азаров.

Предложения по возможностям перспективного сотрудничества с предприятием будут подготовлены профильными министерствами региона.