«Жигулевская долина» начнет сотрудничество с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»

Соглашение было подписано в ходе визита самарской команды в Беларусь. Фото: Светлана Осьмачкина

Тольяттинский технопарк «Жигулевская долина» наладит сотрудничество с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень». Соответствующее соглашение было подписано во время визита делегации из Самарской области в республику Беларусь. Самарскую команду возглавил глава региона Дмитрий Азаров.

Совместная работа сторон будет направлена на развитие высокотехнологичного предпринимательства, применение научных технологий в производстве и инновационную деятельность. В планах - организация сотрудничества разнопрофильных компаний-резидентов. В частности, речь идет о направлениях в сфере дорожно-строительной техники, фармацевтике, IT и высоких технологий и других.

- Целый ряд резидентов, которые работают в сфере высоких технологий, могут быть полезны экономике нашей страны и Самарской области, особенно в сегодняшних условиях. Мы провели переговоры по поводу дополнительной работы в этом направлении. Это могут быть поставки продукции на начальном этапе, локализация ряда проектов в нашем технопарке «Жигулевская долина» и особой экономической зоне «Тольятти», - поделился министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.