В Самаре здание Промбанка на ул. Куйбышева признали памятником истории народов РФ

Объект был построен в 40-х годах прошлого века

Здание Промбанка в областной столице взяли под охрану. Его признали объектом культурного наследия народов Российской Федерации. Соответствующий приказ подготовили в УГООКН Самарской области. Документ был подписан 29 июня 2022 года.

Трехэтажное здание находится на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Объект был построен в 1940-х годах в стиле «сталинского ампира».

Помимо здания Промбанка, памятниками истории народов РФ стали такие самарские объекты, как «Жилой дом мещанина Петрова А.И.» на ул. Куйбышева, 74, «Дом, в котором в 1931 - 1934 гг. жил актер Н.К. Симонов» на ул. Чапаева, 51 и «Жилой дом» на ул. Ленинградской, 103.