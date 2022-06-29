Самарская область наладит сотрудничество с Беларусью в сфере здравоохранения

Самарская делегация посетила местное предприятие «Фармлэнд». Фото: Светлана Осьмачкина
Самарская делегация в рамках визита в республику Беларусь провела переговоры по сотрудничеству в сфере здравоохранения. Региональная команда посетила предприятие «Фармлэнд», которое занимается производством лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Стороны обсудили возможности поставок лекарств в аптеки и медучреждения региона. А российские предприятия, в частности, «Озон Фармацевтика», ООО «Мабскейл», Самарский завод медицинских изделий, готовы выйти на белорусский рынок. Самарская команда привезла письма, подтверждающие готовность к сотрудничеству, а также образцы продукции.
В ходе поездки обсуждались и другие варианты взаимовыгодного сотрудничества.
- Существует много направлений для совместной работы в сфере медицины: трансплантология, онкогематология и детская хирургия. Мы договорились о приезде наших специалистов на белорусскую землю, а также об обмене опытом на территории Самарской области. Опыт, который есть у нас, с радостью передадим коллегам и дальше будем работать в этом и в других направлениях, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Он также сообщил, что в сентябре текущего года на базе СамГМУ будет организована первая российско-белорусская междисциплинарная конференция. В ней примут участие крупные медучреждения региона.