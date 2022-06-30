В Самаре каждый 8 житель хочет уволить своих коллег

Многие самарцы начали бы свою работу с реформ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, что сразу сделают, если займут пост руководителя. Каждый 8 хочет уволить своих коллег.

По данным открытого опроса онлайн-сервиса SuperJob, респонденты планируют начать сокращения с неэффективных сотрудников. Отмечают, что большинство женщин хотели бы увеличить заработную плату. 10% опрошенных собираются заняться усилением дисциплины на рабочих местах.

При этом, 7% жителей увеличили бы компенсационный пакет. 5% перераспределили бы обязанности и ввели систему отчетности. Еще 5% внедрили бы практику регулярных собраний и планерок.