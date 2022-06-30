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Общество30 июня 2022 4:46

В Самаре заработает еще одна ярмарка на улице Мира

Об этом сообщили в мэрии
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут посетить новую ярмарку. Фото: городская администрация

Жители смогут посетить новую ярмарку. Фото: городская администрация

В эту субботу, 2 июля 2022 года, в Красноглинском районе Самары заработает еще одна ярмарка. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.

Стало известно, что ярмарка расположена на улице Мира. Торговые точки будут работать с 8:00 до 20:00 ежедневно. Местные жители смогут купить продукцию высокого качества, в том числе и сельскохозяйственную. Отмечают, что цены на товары будут в пределах разумного.

В областном центре также работаю круглогодичная ярмарка, расположенная на пересечении улиц Киевской и Тухачевского и ярмарка «выходного дня» у ДК «Октябрь». Жители смогут выгоднее купить товары.