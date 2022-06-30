В Тольятти местная жительница чуть не родила в полицейской машине

Сотрудников полиции пригласили на выписку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти местная жительница едва не родила прямо в патрульной машине. К счастью, все закончилось хорошо - женщину быстро довезли до больницы.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, к правоохранителям подошел взволнованный будущий отец. Он опасался, что из-за пробок его беременная жена с трудом доедет до родильного отделения. Полицейские вошли в ситуацию и посадили женщину в автомобиль, включив сигнализацию.

Правоохранители довезли рожавшую до ближайшего медицинского учреждения, где передали ее врачам. Спустя два часа местная жительница родила малыша. Счастливый отец поблагодарил полицейских и пригласил их на выписку наследника.