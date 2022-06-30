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Общество30 июня 2022 5:45

Медкарты жителей Самарской области появятся в электронном формате в марте 2023 года

Министр здравоохранения региона подписал соответствующий приказ
Алена ПРОВКИНА
Документы перенесут в электронный формат

Документы перенесут в электронный формат

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители совсем скоро смогут увидеть электронные медицинские карты. Данные граждан перенесут на другие носители.

Соответствующий приказ о переносе документации в электронный формат подписал министр здравоохранения региона Армен Бенян. Отмечают, что подобные меры помогут оптимизировать работу между медицинскими учреждениями. Пока новая система проходит переходный период.

В регионе электронные медицинские карты появятся до конца марта 2023 года. На данный момент, 42 учреждения проводят процесс переноса, они планируют завершить работу в конце июня 2022 года.