Медкарты жителей Самарской области появятся в электронном формате в марте 2023 года

Документы перенесут в электронный формат
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области местные жители совсем скоро смогут увидеть электронные медицинские карты. Данные граждан перенесут на другие носители.
Соответствующий приказ о переносе документации в электронный формат подписал министр здравоохранения региона Армен Бенян. Отмечают, что подобные меры помогут оптимизировать работу между медицинскими учреждениями. Пока новая система проходит переходный период.
В регионе электронные медицинские карты появятся до конца марта 2023 года. На данный момент, 42 учреждения проводят процесс переноса, они планируют завершить работу в конце июня 2022 года.