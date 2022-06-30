Самарцы не знают, где искать любовь

В апреле – мае 2022 года число пользователей на зарубежных платформах сократилось в два раза, но российские аналоги не стали равноценной заменой: на них перешло всего 12% аудитории, ушедшей с Tinder, Bumble и Badoo.

BigData МТС проанализировала число уникальных пользователей и трафик в приложениях и на сайтах Badoo, Bumble, Tinder, Loveplanet, Mamba, Pure и Love.ru в январе – мае 2022 года.

Зарубежные приложения для знакомств потеряли половину российской аудитории: количество пользователей Badoo и Bumble в мае сократилось на 54% по сравнению с январем, Tinder – на 47%. Пропорционально упал и трафик: на 66% в Badoo, на 62% – в Bumble и на 21% – в Tinder.

Российские платформы, напротив, демонстрируют активный рост аудитории: плюс 10% на Mamba, 40% на LovePlanetи 59% на Pure, однако в абсолютных числах на них перешло в девять раз меньше пользователей, чем ушло с зарубежных сервисов. Большинство предпочли не устанавливать приложения, а регистрироваться на сайтах знакомств -число новых пользователей web-версий в шесть раз больше, чем приложений.

Самой популярной платформой для знакомств в мае 2022 года у жителей Самарской области оставался Tinder, на второе место поднялся российский сервис Mamba, завершил тройку лидеров Badoo, но его аудитория почти в два раза меньше аудитории Tinder и продолжает сокращаться.

По мнению аналитиков, из западных дейтинговых сервисов ушли в основном те, кто активно пользовался платными премиум-подписками, которые сейчас стали недоступны во всех приложениях. В период с января по май 2022 года количество транзакций в дейтинговых сервисах сократилось в 3,8 раза, а средний чек упал в 2,6 раза - до 340 рублей.

Также на российские платформы приходят пользователи, которые не были зарегистрированы в сервисах знакомств до апреля 2022 года. Те же, кто ограничивался бесплатными версиями, продолжают использовать привычные приложения.