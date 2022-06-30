В Тольятти офицеры СОБР получили трогательные подарки от воспитанников детского дома

Офицеры поблагодарили воспитанников детского дома

В Тольятти офицеры СОБР Росгвардии, вернувшиеся из командировки по защите жителей Донбасса, посетили детский дом «Единство». Ребята сделали трогательные подарки-обереги для участников СВО.

Еще весной 2022 года спецназовцев направили на Украину. В тяжелое время бойцы получали искреннюю поддержу от детей из детского дома «Единство». Ребята отправляли офицерам рисунки, письма и подделки. В том числе трогательный сувенир-оберег в виде сердца с буквой Z.

Тогда спецназовец, получивший подарок, пообещал, что вернется и обязательно найдет ребенка, сделавшего оберег. Бойцы приехали в детский дом, чтобы поблагодарить ребят за поддержку.