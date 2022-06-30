Полицейские прокомментировали стрельбу по детям в Самаре

Сотрудники полиции устанавливаю обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером, 28 июня 2022 года, неизвестный открыл стрельбу по детям возле жилых домов. Сотрудники полиции рассказали, какие меры предпринимают.

- По факту обращения жительницы Красноглинского района 1990 года рождения проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и опрашивают очевидцев произошедшего, - об этом рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что, по словам местных жителей, нападение на детей произошло вечером, примерно в 20:20 на улице Парижской Коммуны. Неизвестный был в черном плаще с капюшоном, а лицо скрывал тканевой маской с изображением тигра.