Лаборатория «Тольяттикаучука» снова прошла аккредитацию

Лаборатория завода проводит исследования высокого качества Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Центральную заводскую лабораторию «Тольяттикаучука» снова признали компетентной для выполнения исследований атмосферного воздуха. В очередной раз она прошла аккредитацию.

Тольяттинское предприятие в очередной раз подтвердило, что может исследовать промышленные выбросы и атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны и в жилых района города со знаком Росаккредитации. Ее наличие говорит о точности и надежности получаемых результатов.

Отметим, что лаборатория завода использует более 50 методик. По ряду компонентов диапазон расширен.

- Мы используем несколько сотен разнообразных методик - для анализа сырья и готовой продукции, для производственного контроля, контроля качества сточной воды и атмосферного воздуха, - рассказывает начальник Центральной заводской лаборатории «Тольяттикаучука» Екатерина Артеменко.

Подобные исследования подтверждают статус на уровне государства. И предприятие с 2015 года показывает в Росаккредитации, что работа выстроена правильно и экологический контроль здесь на уровне. Работа же по его усилению продолжается. Сейчас разрабатывает проектная документация на установку новых постов для мониторинга качества воздуха в контрольных точках санитарно-защитной зоны.