В Самаре МП «Благоустройство» может стать банкротом

Предприятие на грани банкротства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре МП «Благоустройство» продолжает сталкиваться с проблемами. На этот раз предприятие задолжало поставщикам крупную сумму.

Муниципальное предприятие на данный момент находится на грани банкротства. Чтобы избежать подобной проблемы, на погашение задолженности направят 200 миллионов рублей, об этом сообщили чиновники губернской думы.

Напомним, что ранее долг предприятия оценивали в 20 миллионов рублей. Дело о «золотом снеге» экс-директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова близится к завершению. Сейчас подозреваемого дисквалифицировали на год.