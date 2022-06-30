Самарцам рассказали, чего ждать ВИЧ-диссидентам

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Медики уверены, что ВИЧ-диссидентство — крайне опасное заблуждение. В Самарской области среди носителей ВИЧ немало людей, которые отрицают его существование. Это вредит не только самим диссидентам, но и людям которые их окружают. ВИЧ-диссиденты ведут обычный образ жизни, практикуют незащищенные половые контакты, что способствует неконтролируемому распространению инфекции.

Главная опасность отрицания болезни — отсутствие лечения. Без приема антиретровирусных препаратов человек с ВИЧ в среднем живет около 10-15 лет. В то же время те люди, которые вовремя узнали свой ВИЧ-статус и получают необходимое лечение, успешно строят карьеры, создают семьи, рожают здоровых детей и живут качественной жизнью, не подвергая своих близких риску.

— Прежде, чем поверить ВИЧ-диссидентам, обратитесь в СПИД Центр. Здесь вам расскажут о жизни с ВИЧ-инфекцией. В нашем центре работают психологи, готовые прийти на помощь тем, кто столкнулся с такой жизненной ситуацией. Выход есть. Воспользуйтесь возможностью узнать больше и сделать свою жизнь безопаснее, — рассказала главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Чернова.

Сдать тест на ВИЧ можно в любом государственном учреждении здравоохранения по месту прикрепления полиса. Анонимно и бесплатно это также можно сделать в отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter