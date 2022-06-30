В Самарской области из-за страшного ДТП пострадали два человека

Машину смяло из-за аварии. Фото: ГУ МД России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области из-за страшного ДТП в больнице оказался 19-летний парень и водитель иномарки. Машина опрокинулась в кювет.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 40-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» ехал по автодороге «Обводная – Нур – Спиридоновка». Мужчина нарушил правила движения и съехал на обочину, где потерял управление и выехал на встречную полосу.

Машина «вылетела» в кювет и перевернулась. С места происшествия госпитализировали водителя и 19-летнего пассажира. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.