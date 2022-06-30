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Общество30 июня 2022 10:16

В Самарской области 32 пациента были госпитализированы с коронавирусом

В общей сложности за прошедшие сутки инфекцию подхватили более 40 человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
За последние 24 часа специалисты провели 7354 лабораторных исследования на КВИ

За последние 24 часа специалисты провели 7354 лабораторных исследования на КВИ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 30 июня 2022 года коронавирус был обнаружен еще у 43 жителей Самарской области. Соответствующую статистику предоставил региональный оперштаб.

Основное число зараженных - жители областной столицы. Здесь инфекцию выявили у 15 человек. По шесть случаев заражения пришлось на Тольятти и Волжский район, три человека заболели в Сызрани, по два - в Новокуйбышевске, Красноармейском, Ставропольском и Хворостянском районах. Еще по одному случаю заражения было выявлено в Жигулевске, Похвистнево, а также в Безенчукском, Большечерниговском и Нефтегорском районах.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области зафиксировано 385815 случаев коронавируса. От заболевания скончались 7898 человек, в том числе 1 пациент - за прошедшие сутки.