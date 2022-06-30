В Самарской области 32 пациента были госпитализированы с коронавирусом

За последние 24 часа специалисты провели 7354 лабораторных исследования на КВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 30 июня 2022 года коронавирус был обнаружен еще у 43 жителей Самарской области. Соответствующую статистику предоставил региональный оперштаб.

Основное число зараженных - жители областной столицы. Здесь инфекцию выявили у 15 человек. По шесть случаев заражения пришлось на Тольятти и Волжский район, три человека заболели в Сызрани, по два - в Новокуйбышевске, Красноармейском, Ставропольском и Хворостянском районах. Еще по одному случаю заражения было выявлено в Жигулевске, Похвистнево, а также в Безенчукском, Большечерниговском и Нефтегорском районах.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области зафиксировано 385815 случаев коронавируса. От заболевания скончались 7898 человек, в том числе 1 пациент - за прошедшие сутки.